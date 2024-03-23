Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в «Крокус Сити»

Денежные компенсации пострадавшим составят от 500 тыс. руб. до 3 млн Мэр столицы Сергей Собянин информирует о том, что Москва окажет поддержку, в том числе материальную помощь, пострадавшим в трагедии в Crocus City Hall.
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