ВС РФ поразили пусковые установки ЗРК из Норвегии и Франции на Украине

Вооружённые силы России в рамках спецоперации поразили на аэродроме в Хмельницкой области Украины пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS производства Норвегии и "Crotale-NG" производства Франции.
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