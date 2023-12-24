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ВС РФ поразили пусковые установки ЗРК из Норвегии и Франции на Украине

ВС РФ поразили пусковые установки ЗРК из Норвегии и Франции на Украине

Вооружённые силы России в рамках спецоперации поразили на аэродроме в Хмельницкой области Украины пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS производства Норвегии и "Crotale-NG" производства Франции.

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