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Датчики на очках используют движения лица для регистрации сигналов

Датчики на очках используют движения лица для регистрации сигналов

Инженеры Северо-Западного университета разработали GlassTENG — систему датчиков на очках, использующую механическую энергию движений лица.

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