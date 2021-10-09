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Цискаридзе обвинил менеджмент Большого театра в трагической смерти актера

Цискаридзе обвинил менеджмент Большого театра в трагической смерти актера

Народный артист России Николай Цискаридзе прокомментировал гибель 38-летнего актера Большого театра.

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Lora Некрасова
Цискаридзе умный человек. Он зря говорить не будет.
Анна Эржибова
Ужасно:(
Natalia Sokolova (Иванова)
Бедный мальчик, как жаль.Царство небесное, соболезование его маме
Сергей Грязнов
Я понимаю, что девочкой его назвать несколько затруднительно, но 38 лет - это уже далеко не мальчик...
Boris Storublevtsev
очередное раздолбайство и как итог гибель !!!

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