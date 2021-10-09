Цискаридзе обвинил менеджмент Большого театра в трагической смерти актера

СпутникШоу-бизнесЦискаридзе обвинил менеджмент Большого театра в трагической смерти актера Народный артист России Николай Цискаридзе прокомментировал гибель 38-летнего актера Большого театра.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLora НекрасоваЦискаридзе умный человек. Он зря говорить не будет.Анна ЭржибоваУжасно:(Natalia Sokolova (Иванова)Бедный мальчик, как жаль.Царство небесное, соболезование его мамеСергей ГрязновЯ понимаю, что девочкой его назвать несколько затруднительно, но 38 лет - это уже далеко не мальчик...BSBoris Storublevtsevочередное раздолбайство и как итог гибель !!!Комментировать
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