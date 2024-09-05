«Невероятный прорыв ВС России под Угледаром, полный провал ВСУ»: Стало известно о тайном приказе Сырского по Курской области: Карта боевых действий на Украине, интерактивная карта СВО РФ, к утру 05.09.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 5 сентября 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 05.
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