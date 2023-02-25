Что мешает поступить с предателями по индийскому сценарию

Имущество врагов России нужно конфисковать — так поступают во всём мире Иван Рыбин Фото: picture alliance / Klaus Ohlensc/TASS Собственность врагов любого государства, до которого могут дотянуться руки властей, изымается и национализируется.
Имущество врагов России нужно конфисковать — так поступают во всём мире Иван Рыбин Фото: picture alliance / Klaus Ohlensc/TASS Собственность врагов любого государства, до которого могут дотянуться руки властей, изымается и национализируется.
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