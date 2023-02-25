Закон и Порядок

135 582 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Шушпанникова
    и  этот   кувайшев   еще  и  рот  открывавет,правильно  Пригожин  сказал,что   давно  расстрелять  надо  суку,змея  п...Пригожин в ответе...
  • Ратник Ратник
    Как начал россель там скотов разводить, ненавидящих Россию и её народ, так и продолжается это бл... венчаемой ельцин-...Пригожин в ответе...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Не переживайте...наши не упустят. У нас такие же любители чужого как на Западе. Как говорится око за око.Bloomberg: Иностр...

Что мешает поступить с предателями по индийскому сценарию

Что мешает поступить с предателями по индийскому сценарию

Имущество врагов России нужно конфисковать — так поступают во всём мире Иван Рыбин Фото: picture alliance / Klaus Ohlensc/TASS Собственность врагов любого государства, до которого могут дотянуться руки властей, изымается и национализируется.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх