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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Бездетность и тайный муж из Украины на 12 лет младше: Куда пропала Ирина Тонева из «Фабрики»

Шоу-бизнес: Бездетность и тайный муж из Украины на 12 лет младше: Куда пропала Ирина Тонева из «Фабрики»

Ирина Тонева — самая загадочная и бессменная солистка группы «Фабрика». Она никогда не устраивала громких скандалов, не делила у всех на виду имущество и не продавала глянцевым журналам снимки из спальни.

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