Американская блокада Кубы приобретает новые формы

Анонсированный Трампом новый госсекретарь, потомок кубинских эмигрантов, настроен решительно Среди разношёрстной когорты номинантов на высокие должности в период предстоящего второго президентского срока Дональда Трампа фигура будущего госсекретаря Марка Антонио Рубио привлекает особое внимание.
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