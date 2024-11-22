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Готовимся к Третьей мировой? Или Трамп все таки умнее…

Готовимся к Третьей мировой? Или Трамп все таки умнее…

  Назначения Трампа в свой будущий кабинет - одна из самых обсуждаемых тем. Причем военные эксперты обращают внимание на одну и ту же особенность: все назначенцы имеют четкую произраильскую позицию.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
По украм можно бить бесконечно, но пока по англосаксам не ударят, ничего не измениться. Кто там на Западе укров считает.
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14 час.
ВТ
Василий Топчий
Набиуллина спасает.
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13 час.
Семен Демин
В РФ бюрократов на душу населения не меньше и пилят они бюджет не хуже, а лучше американских. Надеяться на благоразумие Трампа и Маска - верх глупости.
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8 час.

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