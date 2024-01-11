Нам рассказали, почему важно сидеть за рулем правильно

Многие из нас проводят за рулем значительную часть времени, но мало, кто задумывается над тем, что сидеть при этом следует правильно, чтобы предотвратить негативные последствия в виде болей в спине, шее, чтобы уменьшить усталость, а также повысить уровень безопасности на дороге.