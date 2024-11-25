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В Курской области лучшие части Армии России круглосуточно отбивают у ВСУ захваченные территории

В Курской области лучшие части Армии России круглосуточно отбивают у ВСУ захваченные территории

Армия России сосредоточила на Курском фронте свои лучшие части, которые круглосуточно атакуют позиции ВСУ, пытаясь освободить захваченную территорию до инаугурации Трампа и возможных переговоров о перемирии.

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