Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карюкалов вячеслав
    Климатическое оружие."Всю ночь у Росси...
  • карюкалов вячеслав
    ...и наступили трудовые будни.В США считают, чт...
  • Владимир
    Для поднятия патриотического духа у российских войск и населения, хорошо бы провести несколько бомбовых ударов по Кие..."Всю ночь у Росси...

После взрыва «снарядов с ураном» в Хмельницком стали твориться необъяснимые вещи

После взрыва «снарядов с ураном» в Хмельницком стали твориться необъяснимые вещи

Власти говорят, что всё нормально, но им не верят.СМИ твердят об угрожающей ситуации в городе Хмельницком, где произошел колоссальный по своим масштабам взрыв склада боеприпасов, среди которых, предположительно, были и снаряды с обедненным ураном.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх