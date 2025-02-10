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Юрий Куклачёв: «В СССР нас воспитывали на понятиях «честь, совесть», а сейчас лозунг «Бери от жизни всё»»

Юрий Куклачёв: «В СССР нас воспитывали на понятиях «честь, совесть», а сейчас лозунг «Бери от жизни всё»»

Наверняка, многие из вас помнят и хотя бы раз в жизни видели личные выступления известного советского и российского циркового артиста, дрессировщика кошек, Народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва (родился в 1949 году), который в 1990 году основал в Москве "Театр кошек Куклачёва".

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