Юрий Куклачёв: «В СССР нас воспитывали на понятиях «честь, совесть», а сейчас лозунг «Бери от жизни всё»»

Наверняка, многие из вас помнят и хотя бы раз в жизни видели личные выступления известного советского и российского циркового артиста, дрессировщика кошек, Народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва (родился в 1949 году), который в 1990 году основал в Москве "Театр кошек Куклачёва".