Десять спортсменов Карагандинской области примут участие в Азиатских параиграх

С 22 по 29 октября особенные атлеты будут бороться за медали IV летних Азиатских параигр. Честь Казахстана в масштабных состязаниях едет отстаивать 131 спортсмен, среди них 10 представителей Карагандинской области, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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