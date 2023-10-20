Десять спортсменов Карагандинской области примут участие в Азиатских параиграх

С 22 по 29 октября особенные атлеты будут бороться за медали IV летних Азиатских параигр. Честь Казахстана в масштабных состязаниях едет отстаивать 131 спортсмен, среди них 10 представителей Карагандинской области, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.