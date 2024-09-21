В бундестаге направили вопросы кабмину ФРГ из-за атаки ВСУ на Курскую область

Группа депутатов бундестага от партии «Альтернатива для Германии» направили немецкому правительству вопросы по поводу атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области и ее возможных последствиях.
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