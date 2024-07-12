За призывы в Интернете применять насилие в отношении представителей власти осужден житель Томска

Задокументированные оперативниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Томской области материалы и собранные следственным отделением УФСБ России по Томской области доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении жителя города Томска, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 и частью 2 статьи 205.
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