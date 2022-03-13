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Интересные факты о 19 веке

Интересные факты о 19 веке

Удар мухобойкой по лицу посла — к каким последствиям привел этот случай? Откуда взялось имя Светлана? Почему ирландцы дружат с индейцами? Читайте вторую часть подборки интересных фактов об Испании и не забудьте про первую часть — она находится тут.

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