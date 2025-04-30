В Казани на ул. Копылова частично ограничат движение транспорта

В Казани на два месяца ограничат движение по улице Копылова из-за ремонта тепловода. Как сообщает комитет внешнего благоустройства, с 30 апреля по 30 июня закроют участок улицы Копылова на пересечении с улицей Побежимова.
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