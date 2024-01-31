FT: турецкий порт помогает российской нефти попадать в Европу и к американским военным

На протяжении большей части своего существования терминал Дёртьол, расположенный в провинции Хатай, разрушенной прошлогодним землетрясением, работал в очень ограниченном режиме, ориентированным на экспорт иракской нефти, которая поступала на объект на грузовиках.
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