20 деревушек, словно сошедших со страниц сказочной книги

Сохранились в нашем мире такие волшебные места, где время будто замерло столетие назад. Там природа первозданной красоты, уютные, почти сказочные дома, и все окутано атмосферой покоя и умиротворения.
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