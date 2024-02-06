Венедиктова осенило, зачем Надеждин нужен Кремлю

ВН

Валерий Николаевич

История с Надеждиным очень похожа на толкотню с выборами в тех же Штатах с пока не кандидатом Трампом. Только замес пожиже. Кто Борю в Кремле боится? Да никто. А зачем тогда такой скулёж?