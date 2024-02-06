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Венедиктова осенило, зачем Надеждин нужен Кремлю

Венедиктова осенило, зачем Надеждин нужен Кремлю

Политнавигатор Выдвижение Бориса Надеждина кандидатом на президентских выборах может быть спецоперацией Кремля по вытеснению уголовника-экстремиста Алексея Навального из общественного мнения российских либералов.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
История с Надеждиным очень похожа на толкотню с выборами в тех же Штатах с пока не кандидатом Трампом. Только замес пожиже. Кто Борю в Кремле боится? Да никто. А зачем тогда такой скулёж?
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4 час.
Владимир Курюкин
Осенило? Это для него сильно и не по чину. Торкнуло- да, это его.
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3 час.
АК
Александр Кутуев
Беня Диктов объявился? Надо ведь, жив &quot;курилка&quot;! Живучие они, эти тараканы!
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1 час.

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