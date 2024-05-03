В МИД Латвии признали, что Россия не угрожает странам НАТО

АндрейБорков

Если брать конкретно страны Проебалтики(название Прибалтика этому околотку явно не подходит)то они не особо и нужны России, особенно не нужны России народы этой Проебалтики. Территория интересна только в плане выхода к Балтике, все, более ни какого интереса нет. Народы этих "супер-держав"(Латвия, Литва и Эстония) в многонациональной семье народов России это, если не дай Бог они в нее войдут, будут РАКОВОЙ ОПУХОЛЬЮ, которую невозможно лечить, ее необходимо только удалять. За сколько проебалты просрали(проеба...и) свою промышленность, свой потенциал, свою энергетику, образование...., то есть все, что было им ПОСТРОЕНО СССР? А просрали(проеба...и) они это очень резво, лет за 5-7!!! И как после этого называть Прибалтику? Только ПРОЕБАЛТИКОЙ и более ни как! Теперь скажите, зачем России нужны эти отмороженные специалисты по проебыван....ю материальных и духовных ценностей? Опять их включать в состав России? ДА НУ НА ХЕР!!!! Кошка бросила котят, пусть ебут...я как хотят!