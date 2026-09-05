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Телеведущая Сара Халифа получила смертный приговор в Египте

Телеведущая Сара Халифа получила смертный приговор в Египте

Суд по уголовным делам Нового Каира вынес смертный приговор 12 фигурантам дела о производстве и обороте синтетических наркотиков .

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