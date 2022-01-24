Байден рассматривает возможность отправки войск в Восточную Европу — NYT

Белый дом рассматривает возможность отправки в страны Восточной Европы военных сил — как выяснил The New York Times, администрация Байдена планирует разместить в регионе нескольких тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию.
Белый дом рассматривает возможность отправки в страны Восточной Европы военных сил — как выяснил The New York Times, администрация Байдена планирует разместить в регионе нескольких тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию.
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