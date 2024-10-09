Российские авиастроители передали Минобороны РФ новые самолеты Су-34

Их изготовили в рамках производственной программы текущего года Объединенная авиастроительная корпорация в составе госкорпорации «Ростех» осуществила передачу ВКС России очередной партии новых фронтовых бомбардировщиков Су-34.
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