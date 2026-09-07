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Международные резервы России на 1 сентября выросли до $769,022 млрд

Международные резервы России на 1 сентября выросли до $769,022 млрд

Международные резервы России на начало 1 сентября составили $769,022 млрд против $720,348 млрд на 1 августа.

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