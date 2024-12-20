Её имя увековечено в Париже, Санкт-Петербурге, Риге и Ялте

Её имя увековечено в Париже, Санкт-Петербурге, Риге и ЯлтеВ этот день 133 года назад родилась Елизавета Юрьевна Пиленко (1891-1898), известная как мать Мария (монахиня Мария), в миру Елизавета Скобцова, а по первому мужу Кузьмина-Караваева.