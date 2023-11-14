Бочкарев: на станции «Рижская» установят одни из самых длинных эскалаторов

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что во втором вестибюле станции метро «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) будут смонтированы эскалаторы длиной почти 130 метров, которые станут одними из самых протяженных в столичном метрополитене.