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Бочкарев: на станции «Рижская» установят одни из самых длинных эскалаторов

Бочкарев: на станции «Рижская» установят одни из самых длинных эскалаторов

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что во втором вестибюле станции метро «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) будут смонтированы эскалаторы длиной почти 130 метров, которые станут одними из самых протяженных в столичном метрополитене.

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