GAC доработала кроссовер Emkoo специально для России: он получил полный привод, 8-ступенчатый «автомат» и 2,0-литровый мотор

Заместитель гендиректора GAC Motor Rus Константин Байшев рассказал о будущей новинке для России. По его словам, в октябре текущего года в продажу поступит среднеразмерный кроссовер GAC Emkoo (по габаритам это аналог Nissan X-Trail), и специально для России его доработали — добавили полный привод.