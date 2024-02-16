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GAC доработала кроссовер Emkoo специально для России: он получил полный привод, 8-ступенчатый «автомат» и 2,0-литровый мотор

GAC доработала кроссовер Emkoo специально для России: он получил полный привод, 8-ступенчатый «автомат» и 2,0-литровый мотор

Заместитель гендиректора GAC Motor Rus Константин Байшев рассказал о будущей новинке для России. По его словам, в октябре текущего года в продажу поступит среднеразмерный кроссовер GAC Emkoo (по габаритам это аналог Nissan X-Trail), и специально для России его доработали — добавили полный привод.

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