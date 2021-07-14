РЕН ТВ Новости

194 434 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Гре_в
    Зеля идет в ногу.. Без ансамбля.. Сам, бля... Один, бля..На Украине расска...
  • Георгий Михалев
    А каков был ответ? Где Солнцепек?Украина обстрелял...
  • Александр
    Надо с договороспособным Талибаном перекашлять.Лавров призвал за...

Вакцинацию работников сферы обслуживания начнут проверять в Москве

В Москве планируют начать проверку соблюдения требования о вакцинации работников сферы услуг. Как уточнил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков, соответствие требованию о вакцинации персонала будут проверять в столице с 15 июля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх