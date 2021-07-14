Вакцинацию работников сферы обслуживания начнут проверять в Москве

В Москве планируют начать проверку соблюдения требования о вакцинации работников сферы услуг. Как уточнил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков, соответствие требованию о вакцинации персонала будут проверять в столице с 15 июля.
В Москве планируют начать проверку соблюдения требования о вакцинации работников сферы услуг. Как уточнил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков, соответствие требованию о вакцинации персонала будут проверять в столице с 15 июля.
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