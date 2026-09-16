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«Надо пресекать скачущих недоумков»: премьер Грузии решил душить в зародыше процветающую русофобию

«Надо пресекать скачущих недоумков»: премьер Грузии решил душить в зародыше процветающую русофобию

Телеканал "78" Грузинские власти внезапно озаботились вопросом русофобии, процветающей в стране.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэмизменено

Не дядечка просто понял, что только у России можно получать практически бесплатные ништяки, а с западными и любыми другими&quot;партнёрами&quot; надо рассчитываться суверенитетом, деньгами ну или на худой конец территориями под военные базы.

Профиль пользователя Владимир Назанский
Владимир Назанский

Кабахидзе - лучший премьер за всю историю независимой Грузии. Несмотря на сильное давление запада и неадекватной части молодёжи внутри, он проводит довольно взвешенную политику, понимая реальные интересы своей страны. большинство населения Грузии приветливо относится к нам, поколения по-старше все знают русский.

Профиль пользователя Юрий Золотарев
Юрий Золотарев

"Верить" тем, кто охотно ПРЕДАВАЛ раньше?? Не-ет уж, "братки". Русские тоже учатся на набитых им шишках! Душа русская - вот она, готова к объятьям! Но вы в ответ на нашу "готовность" с удовольствием плюёте нам в душу?? Вечно так не будет, не надейтесь!

Профиль пользователя Александр Рожков
Александр Рожковизменено

Вот пишет некий Сергей: Сергей: «Это всё прагматизм, а не борьба с русофобией, лозунги и популизм! Грузины изжили всё советское: язык, культуру, связи! Они видят себя европейцами, западниками... А Россия им удобна — заработать, погулять и свалить! Только у русских нет ксенофобии!» Писал про Грузию, а у нас-то что, не изжили всё советское? Не обосрали всё? С нас всё и пошло. Разве все годы не видели себя европейцами, западниками наши горе-управители...

Профиль пользователя Реваз Диасамидзе
Реваз Диасамидзе

процесс достаточно далеко зашёл во всех бывших советских республиках и в этм виноваты не только местные националисты,  но и не совсем продуманная политика российских властей по отношению к соседям, в том числе ближайшим...