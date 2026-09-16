«Надо пресекать скачущих недоумков»: премьер Грузии решил душить в зародыше процветающую русофобию

Телеканал "78" Грузинские власти внезапно озаботились вопросом русофобии, процветающей в стране.
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Много неуверенностей и непонятностей
Не дядечка просто понял, что только у России можно получать практически бесплатные ништяки, а с западными и любыми другими"партнёрами" надо рассчитываться суверенитетом, деньгами ну или на худой конец территориями под военные базы.
Православные Грузии неожиданно стали чурбанами ))) Пусть с разбега бьются в стену кирпичную... Им никак это не повредит... Мозгов же в черепе нет )))
Кабахидзе - лучший премьер за всю историю независимой Грузии. Несмотря на сильное давление запада и неадекватной части молодёжи внутри, он проводит довольно взвешенную политику, понимая реальные интересы своей страны. большинство населения Грузии приветливо относится к нам, поколения по-старше все знают русский.
"Верить" тем, кто охотно ПРЕДАВАЛ раньше?? Не-ет уж, "братки". Русские тоже учатся на набитых им шишках! Душа русская - вот она, готова к объятьям! Но вы в ответ на нашу "готовность" с удовольствием плюёте нам в душу?? Вечно так не будет, не надейтесь!
Вот пишет некий Сергей: Сергей: «Это всё прагматизм, а не борьба с русофобией, лозунги и популизм! Грузины изжили всё советское: язык, культуру, связи! Они видят себя европейцами, западниками... А Россия им удобна — заработать, погулять и свалить! Только у русских нет ксенофобии!» Писал про Грузию, а у нас-то что, не изжили всё советское? Не обосрали всё? С нас всё и пошло. Разве все годы не видели себя европейцами, западниками наши горе-управители...
Примьер министр нормальный у них..
процесс достаточно далеко зашёл во всех бывших советских республиках и в этм виноваты не только местные националисты, но и не совсем продуманная политика российских властей по отношению к соседям, в том числе ближайшим...