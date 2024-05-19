Трагическая страница истории: в этом году исполняется 80 лет Депортации народов Крыма. В 1944 году 18 мая на рассвете Народный комиссариат внутренних дел Советского союза начал выдворение за пределы полуострова крымских татар.
Какие результаты принесла реабилитация депортированных народов Крыма по указу президента
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Никитин
Всё таки выселяли, когда большинство народа сотрудничали с фашистами, а меньшинство героически сражались за Родину! Четко разделить на тех кто сотрудничал, кто нет, возможностей не было. В чем то это и спасло многих сотрудничавших от мести родственников за погибших от их действий людей. Почему то никто не вспоминает о депортации народов в других странах, хотя такое было многократно. Все подобные статьи не правду ищут, а повод для очернения России!
Ответить
9 час.
Свежие комментарии