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Какие результаты принесла реабилитация депортированных народов Крыма по указу президента

Какие результаты принесла реабилитация депортированных народов Крыма по указу президента

Трагическая страница истории: в этом году исполняется 80 лет Депортации народов Крыма. В 1944 году 18 мая на рассвете Народный комиссариат внутренних дел Советского союза начал выдворение за пределы полуострова крымских татар.

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Комментарии
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Леонид Никитин
Всё таки выселяли, когда большинство народа сотрудничали с фашистами, а меньшинство героически сражались за Родину! Четко разделить на тех кто сотрудничал, кто нет, возможностей не было. В чем то это и спасло многих сотрудничавших от мести родственников за погибших от их действий людей. Почему то никто не вспоминает о депортации народов в других странах, хотя такое было многократно. Все подобные статьи не правду ищут, а повод для очернения России!
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