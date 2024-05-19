Какие результаты принесла реабилитация депортированных народов Крыма по указу президента

Леонид Никитин

Всё таки выселяли, когда большинство народа сотрудничали с фашистами, а меньшинство героически сражались за Родину! Четко разделить на тех кто сотрудничал, кто нет, возможностей не было. В чем то это и спасло многих сотрудничавших от мести родственников за погибших от их действий людей. Почему то никто не вспоминает о депортации народов в других странах, хотя такое было многократно. Все подобные статьи не правду ищут, а повод для очернения России!