"Странная" посылка парализовала почтовый цех в Москве. На место едут сапёры и экстренные службы

Похожий на гранату предмет обнаружил в посылке сортировщик почты у Казанского вокзала.В цехе сортировки почты возле Казанского вокзала в Москве был обнаружен объект, похожий на ручную гранату, сообщает SHOT.
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