Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 216 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Ямкач
    А Юлия не боится, что Западу, в преддверии выборов в России, для поднятия более яростной волны возмущения, понадобитс...Тайну Навального*...
  • Вадим Лебедев
    Малое безумие, постепенно приводит к тяжёлым заболеваниям, с ужасными последствиями. Это ярко проявилось в истории ХХ..."Эй, безумцы, слу...
  • Марина Биченова
    Ещё одна бесполезная контора."Кормушка" со счё...

"Странная" посылка парализовала почтовый цех в Москве. На место едут сапёры и экстренные службы

"Странная" посылка парализовала почтовый цех в Москве. На место едут сапёры и экстренные службы

Похожий на гранату предмет обнаружил в посылке сортировщик почты у Казанского вокзала.В цехе сортировки почты возле Казанского вокзала в Москве был обнаружен объект, похожий на ручную гранату, сообщает SHOT.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору