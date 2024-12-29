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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ньюкасл» оценил Исака в 150 млн фунтов. Форварда не намерены продавать и хотят отпугнуть претендентов ценой

Как сообщает The Telegraph, с помощью такой высокой цены клуб хочет отвадить интерес со стороны конкурирующих команд.

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