Bloomberg: торговля Украиной бросает тень позора на Запад

Война на Ближнем Востоке отвлекла внимание от Украины, что дорого обошлось народу республики. Все меньше американского оружия доступно для поставок в Киев, а взгляды западных правительств сосредоточены преимущественно на Израиле и Иране, даже несмотря на продвижение российских войск.
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