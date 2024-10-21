Bloomberg: торговля Украиной бросает тень позора на Запад

Война на Ближнем Востоке отвлекла внимание от Украины, что дорого обошлось народу республики. Все меньше американского оружия доступно для поставок в Киев, а взгляды западных правительств сосредоточены преимущественно на Израиле и Иране, даже несмотря на продвижение российских войск.