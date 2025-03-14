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Ольга Бузова, Клава Кока и Севиль зажгли на препати премии ЖАРА MUSIC AWARDS

Ольга Бузова, Клава Кока и Севиль зажгли на препати премии ЖАРА MUSIC AWARDS

На гала-ужине возникли неожиданные коллаборации. Ольга Бузова, Клава Кока и Севиль Екатерина Гусева/пресс-служба ЖАРЫ11 марта в гранд-лобби & баре «Шаляпин» в отеле «Метрополь» прошел гала-ужин Премии ЖАРА MUSIC AWARDS, организованный совместно с медиабрендом VOICE.

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