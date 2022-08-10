Рожин рассказал о продвижении войск ВС РФ и ситуации в Марьинке

Поступает информация о том, что в Марьинке российские войска продвигаются, но доказательств не имеется, оборона ВСУ там не рухнула и Киев продолжает перебрасывать в тот район подкрепление, сказал военный эксперт Борис Рожин, сообщает "Украина.