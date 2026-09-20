Артем Быстров ждет первенца: радостную новость сообщил актер

Актер Артем Быстров во время просмотра матча "Манчестер Юнайтед" против "Манчестер Сити" узнал, что скоро станет отцом.
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