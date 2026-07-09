Школьник, набравший 99 баллов на ЕГЭ по математике, решил пересдать экзамен

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к руководству нефтяных компаний с просьбой давать только достоверную информацию о возможностях поставок топлива в регион, чтобы не создавать очередей на заправках.
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