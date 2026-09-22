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Учёные впервые за более чем 100 лет открыли новый вид пингвинов

Учёные впервые за более чем 100 лет открыли новый вид пингвинов

Учёные открыли новый вид пингвинов на островах Кергелен в Южной части Индийского океана. Это произошло впервые более чем за 100 лет, пишет ScienceDaily.

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