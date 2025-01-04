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Царьград

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ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

Четверо подростков-радикалов готовили теракты на новогодних праздниках.Спецслужбы задержали в Екатеринбурге группу молодых людей 16-17 лет, которые планировали теракты с использованием взрывчатки в местах массового скопления людей.

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