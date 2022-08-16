Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня» и выплате одного миллиона рублей

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня» женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей, являющихся российскими гражданами, и единовременной выплате им поощрения в размере одного миллиона рублей.
Популярные статьи
- Эстония и Финляндии намерены блокировать Балтийское море и воздушное пространство над ним для России
- МИД РФ: Швейцария не может представлять интересы Украины в России, поскольку утратила нейтральный статус
- Кадыров посоветовал западным политикам: «Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут»
Свежие комментарии