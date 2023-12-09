Закрыть такие ВУЗы - меньшее зло

Валерий Евстафьев

Наконец-то стало до кого-то доходить, что отсутствие в стране вульгарных материалистов единой божественной, социальной, патриотической и основополагающей морали - величайшее зло из всех возможных.Если таковая единая мораль не заложена прочно в школе (на семьи мало надежд, там все на работе), то ВУЗы и города становятся местом сосредоточения всякого морального шлама, управляемого дьяволом. В ВУЗы должны приходить молодые люди с "Кодексом чести гражданина России" в паспорте и в душе.Дело ВУЗа иметь Кодекс чести студента и преподавателя - человека высшего образования с наибольшим пониманием мира.Закрывать или не закрывать - проблема и её решение не в этом. Необходимо срочно вводить единую мораль, которая: - божественная: не убий, не вреди, не ври, не кради, не завидуй, будь милосердным - в этом качество твоей души - твоя честь; никогда не меняй честь на выгоду; - социальная: "от каждого по способностям, каждому по труду; кто не работает, тот не ест"; "один за всех и все за одного"; не ставь свою мораль выше общественной - не предавай; не считай себя единственно правым - истина не содержит ничего личного и принадлежит всем; служи истине, а не собственной гордыне; "сам погибай, а товарища выручай" (А.В. Суворов), "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" (Иоанн, 15:13); - патриотическая: наша Родина - это братская семья друзей и товарищей, объединенных русским языком, общей моралью, историей, культурой и территорией - она наша Любовь, забота и защита; нам чужого не надо, но своего не отдадим; коллективный моральный иммунитет - путь к спасению души личности, общества и государства; - основополагающая: в России справедливо только моральное, соответствующее единой морали; любая личная, общественная и государственная деятельность должна соответствовать этой единой морали. Если этого не сделает Путин (поставит вопрос и организует ответные мероприятия), шансы могут быть упущены, так как уйдёт наша поколение родившихся сразу после войны и поживших в атмосфере единой морали, то её свидетелей и поборников не останется, кто бы мог аргументировать эту спасительную идею. Тогда будет всё по Гумилеву: империи гибнут от деградации и утери морали.