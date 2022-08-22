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Шольц: В ближайшее время Германия передаст ВС Украины РЛС COBRA и системы IRIS-T

Шольц: В ближайшее время Германия передаст ВС Украины РЛС COBRA и системы IRIS-T

ФРГ продолжит поставлять вооружение для ВСУ. В ближайшее время Украине поставят радиолокационные станции контрбатарейной борьбы COBRA и системы ПВО IRIS-T, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает издание "Московский Комсомолец".

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