Шольц: В ближайшее время Германия передаст ВС Украины РЛС COBRA и системы IRIS-T

ФРГ продолжит поставлять вооружение для ВСУ. В ближайшее время Украине поставят радиолокационные станции контрбатарейной борьбы COBRA и системы ПВО IRIS-T, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает издание "Московский Комсомолец".
ФРГ продолжит поставлять вооружение для ВСУ. В ближайшее время Украине поставят радиолокационные станции контрбатарейной борьбы COBRA и системы ПВО IRIS-T, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает издание "Московский Комсомолец".
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