Депиляция и эпиляция: в чём разница, что выбрать и как добиться гладкости надолго

Когда в очередной раз задумываешься об удалении нежелательных волос, рано или поздно натыкаешься на два похожих, но совершенно разных по сути термина.
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