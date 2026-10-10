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CNN: число погибших из-за урагана «Исаиас» на юго-востоке США достигло четырёх

CNN: число погибших из-за урагана «Исаиас» на юго-востоке США достигло четырёх

Число погибших из-за урагана «Исаиас» на юго-востоке США увеличилось до четырёх, сообщает CNN. По данным телеканала, два человека погибли во Флориде, ещё двое — в Алабаме.

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