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Россиянам дали советы по выбору зубной пасты

Россиянам дали советы по выбору зубной пасты

Выбирая зубную пасту, в первую очередь нужно внимательно изучить ее состав, заявила доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, хирург-стоматолог Надежда Патлатая.

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