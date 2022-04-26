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Токио стремится открыть против России «второй фронт» на Востоке

Токио стремится открыть против России «второй фронт» на Востоке

Никаких переговоров с Японией о Курилах! Попытка японского правительства представить российские южнокурильские острова как «незаконно оккупированные» Россией выглядит беспомощной и несуразной.

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