Названо место прощания с рэпером Пашей Техником

Оно пройдет в храме, где крестили артиста.Pr Scr youtube.com/c/SneakerheadRussiaС российским рэпером Павлом Ивлевым, известным как Паша Техник, можно будет проститься в Храме Петра и Павла в Лефортово в Москве, где его крестили.
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