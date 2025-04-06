Названо место прощания с рэпером Пашей Техником

Оно пройдет в храме, где крестили артиста.Pr Scr youtube.com/c/SneakerheadRussiaС российским рэпером Павлом Ивлевым, известным как Паша Техник, можно будет проститься в Храме Петра и Павла в Лефортово в Москве, где его крестили.