Украинский БПЛА влетел прямо в палату в больнице Донецка Украинский дрон атаковал терапевтический корпус больницы в Киевском районе Донецк.
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Украинский БПЛА влетел прямо в палату в больнице Донецка Украинский дрон атаковал терапевтический корпус больницы в Киевском районе Донецк.
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